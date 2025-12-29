«Ты настолько наивная». Бывшая подруга Товстиков обратилась к Полине Дибровой

Мария Эстер‑Трубицына, которая называет себя любовницей Романа Товстика, опубликовала в личном блоге откровенные подробности о взаимоотношениях с предпринимателем и напрямую обратилась к Полине Дибровой — нынешней избраннице бизнесмена.

Эстер‑Трубицына решила развеять иллюзии Дибровой относительно верности Романа.

«Полиночка, простушечка, провинциалочка ты наша! Ты настолько наивная, что полагаешь, что я дружила только с Леной, а с Ромой у нас ничего не было? Да? Ну что ж, дорогая, пришло время и тебе узнать правду. Мы виделись с Ромой наедине не один раз. Я тебе даже больше скажу: два года назад, когда у вас были шуры‑муры, и когда он мне помог сделать грудь, он очень хотел посмотреть на сделанную работу, но я его уже слила», — написала она в своём посте.

По словам Марии, её встречи с Товстиком происходили неоднократно — в том числе уже после начала его отношений с Полиной. В итоге Эстер‑Трубицына сама приняла решение разорвать связь с Романом. Женщина также утверждает, что Елена — официальная супруга Романа — была в курсе её отношений с мужем и не препятствовала этому.

Елена Товстик заподозрила Дмитрия Диброва в продаже экс-супруги

Отдельный эпизод этой истории связан с деньгами. Мария заявила, что Товстик пытался откупиться от неё, желая предотвратить публичное обсуждение их связи. По её словам, Роман опасался, что она появится в шоу Андрея Малахова и раскроет все подробности. За молчание, как утверждает Эстер‑Трубицына, Товстик предлагал ей 20 миллионов рублей.

