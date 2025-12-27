Озвучен гонорар Леонтьева за концерт на Пхукете

Валерий Леонтьев объявил о завершении творческого пути. Но все же знаменитый артист время от времени выступает перед публикой.

Певец даст первый концерт нового года на таиландском острове Пхукет 7 января. При полном аншлаге мероприятие может принести певцу свыше 32 миллионов рублей. И, похоже, что аншлаг будет - большинство билетов уже выкуплено, в продаже остались места на танцпол и несколько столов, пишет «Газета.ру».

Самые дешевые билеты на танцпол, они стоят 5245 рублей. Гораздо дороже обойдутся гостям столики и ложи — от 177 600 рублей.

Валерий Леонтьев владеет многомиллионной недвижимостью за рубежом: подробности

Леонтьев ушел со сцены в 2024 году, но периодически выступает на частных мероприятиях. Летом 2025 года артист также прибыл в Казань, чтобы спеть в рамках фестиваля «Новая волна». Он решил принять участие в концерте по приглашению Игоря Крутого. Это было первое за долгое время выступление Леонтьева на большой сцене.