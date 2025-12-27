Кушанашвили призвал срочно спасать Глюкозу

После скандального концерта Глюкозы в Краснодаре репутация певицы сильно пострадала. Тогда звезду обвинили в употреблении запрещенных веществ, но сама она проблемы списала на горе в семье. После этого выступления публика стала отмечать, что и творчество певицы стало каким-то провокационным, и внешний вид – необычным, сообщает osnmedia.

Отар Кушанашвили в своем YouTube-шоу поделился своими соображениями. Он заявил, что общался с ней и заметил, что за ее внешним образом скрывается совершенно другой человек. По его мнению, ей срочно нужна помощь, поскольку он видит серьезные ментальные проблемы.

Сама Чистякова-Ионова пока не прокомментировала высказывания скандального журналиста.

Певица Глюкоза вступила в конфликт с группой SEREBRO

За резким преображением певицы Глюкозы (Натальи Ионовой) может скрываться личностный и возрастной кризис. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказала директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.

Она добавила, что новый образ певицы — это «не творческий эксперимент, а крик о помощи».