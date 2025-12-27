«Женский день» принесет Чумакову десятки миллионов рублей

Гонорар певца Алексея Чумакова от концертов для российских женщин в следующем году составит 27 миллионов рублей. Как информирует osnmedia, у артиста запланированы два больших праздничных концерта — 8 и 9марта 2026 года. Каждое мероприятие должно принести артисту по 13,7 миллионов рублей в случае полных залов.

В декабре Чумаков сообщил, что имеет возможность получить инвалидность второй группы. Он добавил, что пока не собирается этого делать, так как способен работать.

Чумаков пожелал Лурье и Долиной встретить Новый год в состоянии спокойствия

18 августа Чумаков рассказал, что ему срочно провели хирургическое вмешательство. Ему стало плохо во время отпуска. После прилета в Москву артиста отправили в больницу. Оказалось, у Чумакова разорвались сразу два межпозвоночных диска, защемившие нерв и часть спинного мозга. Врачи поставили 6 титановых штифтов и две 12-сантиметровые пластины на три позвонка певца.