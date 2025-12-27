Долина заберет из квартиры в Хамовниках две главных вещи при выселении

Российская эстрадная певица Лариса Долина при выселении из квартиры в Хамовниках заберет с собой пианино и стул к нему. Об этом рассказала адвокат новой владелицы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко.

По словам пианиста Луки Сафронова, эти предметы не представляют ни ценности, ни памяти, но забрать их является делом принципа, в который верит артистка.

— Это бездушная электронная машина, как компьютер, синтезатор. У него небольшой срок службы: через два-три года его можно будет выбрасывать. Это не тот классический рояль, который может сотни лет служить своим владельцам, семьям, переходить по наследству, — подчеркнул артист.

Он подчеркнул, что пианино представляет собой недорогое устройство для извлечения похожего звука, а кнопки на нем похожи на клавиши инструмента «только визуально», передает Aif.ru.

25 декабря Московский городской суд постановил выселить Ларису Долину из квартиры, которую у нее приобрела Полина Лурье. 26 декабря Светлана Свириденко потребовала от певицы добровольно выехать из отсуженной квартиры до 30 декабря.