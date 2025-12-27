Финал шоу «Звезды под капельницей получился неоднозначным

Финал антиалкогольного проекта «Звезды под капельницей» получился непростым. Анастасия Волочкова и Никита Джигурда вернулись в проект, но сообщили, что признавать зависимость не намерены. Актриса Евгения Осипова, у которой все шло по плану, ушла из шоу буквально перед финишем.

Митя Фомин, который вел заключительный выпуск, задал Волочковой и Джигурде вопрос: жалеют ли они о том, что ушли, так и не пройдя путь реабилитации до конца? Анастасия объяснила, что время после ухода из проекта она провела насыщенно и продуктивно: работала, выступала, путешествовала и жила в привычном для себя ритме. Балерина подчеркнула, что не видит причин пересматривать свое решение и уж тем более не считает себя зависимой.

Никита заявил, что привык решать свои проблемы самостоятельно и не готов принять диагноз, с которым внутренне не согласен, пишет издание woman.ru.

Шоком как для участников, так и для зрителей стал уход Евгении Осиповой. Перед заключительным испытанием актриса неожиданно покинула проект.

Напомним, в звездный реабилитационный центр изначально отправились балерина Анастасия Волочкова, актер Никита Джигурда, телеведущая Маша Малиновская, а также блогер Рома Желудь и актриса Евгения Осипова, которую в СМИ часто называют «дояркой из Хацапетовки». Кроме них, в проекте участвуют рэп-исполнительница Хофманнита и блогеры Диана Астер и ГАБАР.

Куратором болезненного процесса реабилитации выступил один из самых опытных наркологов России Василий Шуров