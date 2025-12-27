Поплавская возмутилась «бородатой жар-птице» в «Последнем богатыре»

Актриса Яна Поплавская в Telegram-канале раскритиковала Филиппа Киркорова в образе жар-птицы в фильме «Последний богатырь».

Поплавская назвала жар-птицу «истинно женской ролью». Артистка не ожидала увидеть в этом образе мужчину, который несет яйца. Как пошутила актриса, при просмотре «офигела» даже ее собака.

«А зачем тогда по центральному ТВ, в том числе в программе «60 минут» и «Время покажет», все время рассказывать, какие страшные извращенцы живут на Западе, какое поганое кино они снимают и какие ценности своим детям прививают? Но давайте тогда говорить, что в нашей стране происходит такое. Сколько возмущались, когда было объявлено, что Дамблдор из «Гарри Поттера» — гомопед. А у самих — бородатая жар-птица!» — заявила актриса.

По мнению Поплавской, семейные ценности и традиции были попраны в угоду шоу-бизнеса и сиюминутной выгоды. Артистка предположила, что россияне сами «виноваты» в таком положении, так как никогда «не воспринимали эту угрозу всерьез».