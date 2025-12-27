Айза призвала Полину и Романа сознаться в давнем романе

Экс-супруга Гуфа раскритиковала Полину Диброву после интервью. Она заявила, что женщина многое скрывает

Бывшая жена Гуфа Айза резко отреагировала на интервью Ксении Собчак с Полиной Дибровой, Романом Товстиком и Еленой Товстик. Блогер не поверила в «свежую любовь» пары и призвала их признаться в 8-летних отношениях.

«Честнее было бы сказать: да, интим 8 лет, полюбили друг друга. Не устраивать позорный цирк, втягивая полпланеты. Полина Диброва — коварная баба, ведет себя низко. Должна стоять в стороне, не лезть с советами к женщине в разводе», — написала 41-летняя Айза в соцсетях.

Она обвинила Полину в лицемерии: «А еще Полина Доброва говорит о том, что Елена с Ромой из-за денег. Сказала женщина, которая с юности спит с мужчиной на полвека старше ее». Товстика Айза назвала «дураком, дающим в обиду мать шестерых детей».

Полина Диброва раскрыла, в какой момент Роман Товстик пообещал ей развестись с женой

Кроме того, Айза посоветовала Елене следующее. «Полине быстро надоест играть в милашку, и она проявит свое лицо. Конечно же, слушая, что дети говорят про мать, хочется дать им... Но понимаю, что они зомбированы и вскоре прозреют», — заключила она.

Напомним, Полина Диброва рассказала Собчак, как призналась Диброву в романе: «Я просто пришла и честно все сказала. И это было очень тяжело и сложно. Я к этому готовилась, в том числе советовалась с духовником».

Пара развелась без скандала ради троих сыновей. С Полина и Роман Товстик теперь живут вместе.