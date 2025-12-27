Телеведущий Александр Гордон в очередной раз связал себя узами брака. Теперь избранницей 61-летнего Александра Гарриевича стала 23-летняя девушка по имени Алина, она художница, это его шестой брак.

Одна из бывших жен Александра, юрист Катя Гордон, рассказала, что ей позвонили представители прессы с просьбой высказаться о новом браке экс-супруга. Катя удивилась, сказав, что уже запуталась в его браках, пишет СтарХит.

«Я сейчас чуть не подавилась конфетой. Звонит журналистка и говорит: „Екатерина, вы не могли бы прокомментировать брак Александра Гарриевича Гордона с художницей. Я спрашиваю: „С какой художницей? Может, с арфисткой?“ Мне говорят „Нет, с художницей…“ Саша, что будет дальше — брак с балериной, можно с работницей Эрмитажа… Господи, если есть какая-то проблема, если ты попал в плен к брачным аферистам, моргни. Катюнич придет, все разрулит. Живут же люди!» - посмеялась Катя.

Напомним, что всего три года назад телеведущий женился в очередной раз на арфистке Софье Каландадзе. На момент их свадьбы Софье было 20 лет, а Александру исполнилось 58. Пара сначала зарегистрировала брак в московском ЗАГСе, а затем обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. При этом о их разводе СМИ не сообщали.