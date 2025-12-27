СМИ: у Реввы обнаружено множество элитной недвижимости

Александр Ревва, как оказалось, имеет недвижимость и в России, и за рубежом. По информации издания popcake.news, у него есть апартаменты на 19-м этаже в ЖК «Крылатские огни». Еще одна премиальная жилплощадь, записанная на супругу артиста Анжелику расположена в Neva Towers. В месяц апартаменты, сданные в аренду, могут приносить до 750 тысяч рублей.

На Анжелику также оформлена двухкомнатная квартира в Сочи.

В элитном поселке Павлово-2 у Реввы особняк с бассейном, спортзалом и гостевым домом.

Для права на вид на жительство в ОАЭ Ревва купил жилье в небоскребе Address Beach Residences. Также у него есть вилла с бассейном на Кипре в Лимасоле и 40 соток с личным причалом.

Певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, запланировал масштабное выступление в столице в апреле. По предварительным оценкам доход от концерта при полной заполняемости зала превысит 21 миллион рублей. Однако на данный момент билеты раскупаются не слишком активно — пока в зале остается много свободных мест.