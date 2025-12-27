Сбежавший из России комик работает в США за колу и шоколадки

Александра Незлобин выступает в американских барах за небольшой гонорар и весьма скромный райдер. Как информирует Телеграм-канал SHOT, за одно выступление на английском языке с ядовитыми шутками про Россию «Саша фром Раша» получает около 2 миллионов рублей.

Также он просит пачку M&M’s, банку Red Bull, бутылку колы, сырную тарелку и безалкогольное пиво.

В начале наступающего года у юмориста запланирован тур по кафе и барам в разных городах США. Стоимость билетов – от 60 до 100 долларов.

Также комик подрабатывает ведущим на мероприятиях и концертах. Так, в новогоднюю ночь он будет вести концерт группы «Би-2» в Майами.

Напомним, комик после переезда в США жаловался на то, что его доходы упали в десятки раз.