Сбежавший из России комик работает в США за колу и шоколадки
Александра Незлобин выступает в американских барах за небольшой гонорар и весьма скромный райдер. Как информирует Телеграм-канал SHOT, за одно выступление на английском языке с ядовитыми шутками про Россию «Саша фром Раша» получает около 2 миллионов рублей.
Также он просит пачку M&M’s, банку Red Bull, бутылку колы, сырную тарелку и безалкогольное пиво.
В начале наступающего года у юмориста запланирован тур по кафе и барам в разных городах США. Стоимость билетов – от 60 до 100 долларов.
Также комик подрабатывает ведущим на мероприятиях и концертах. Так, в новогоднюю ночь он будет вести концерт группы «Би-2» в Майами.
Напомним, комик после переезда в США жаловался на то, что его доходы упали в десятки раз.