Успенская переживает за будущее Долиной

Любовь Успенская не хочет комментировать скандал с квартирой коллеги Ларисы Долиной. Она объяснила, что лично не изучала ситуацию и подробностей не знает. Но по-человечески ей Ларису Александровну очень жаль.

Успенская считает Долину выдающейся певицей и переживает о том, как эта история может сказаться на ее творческих перспективах, пишут NEWS.ru.

«Конечно, в той ситуации, в которой она находится, мне бы хотелось, чтобы все стало на свои места. И чтобы, дай бог, мы не потеряли Ларису как певицу», — поделилась исполнительница.

Напомним, Московский городской суд встал на сторону Полины Лурье и официально выселил Ларису Долину из квартиры, которую она давно продала.