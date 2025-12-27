Лоза прокомментировал свое участие в шоу «Давай поженимся»

Юрий Лоза заявил, что после съемок пожалел о своем согласии принять участие в шоу «Давай поженимся». По его словам, он изначально поставил продюсерам условие — он готов участвовать в программе только в том случае, если сможет исполнить не надоевший всем «Плот», а другую композицию. Но организаторы шоу обещание не сдержали, пишет издание super.

«Лучше бы дома остался. После звонка с предложением я ответил, что пойду только в том случае, если вместо „Плота“ они дадут мне спеть другую песню. Мне пообещали, но всю передачу построили вокруг плота: они его сколотили из бревен, ползали по нему, саму песню пели, танцевали, показывали жестами. Я все стерпел ради того, чтобы в конце исполнить то, что они мне обещали… В телевизионном эфире я начал петь и тут же закончил, потому что они безжалостно вырезали два куплета из трех», — написал Лоза в телеграм-канале.

Ранее Лоза поделился любимыми песнями 2025 года. Он признался, что не выделяет композиции по годам выпуска, предпочитая вечные хиты вне времени, отметив при этом свое творчество.