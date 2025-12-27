Дайнеко рассказала о неприятностях, случившихся в уходящем году

Для Виктории Дайнеко уходящий 2025 был достаточно тяжелым. Она столкнулась с воровством и человеческой непорядочностью и, вследствие этого, разочаровалась в людях. Об этом артистка написала в Telegram-канале.

Так, Дайнеко стала жертвой воров. Арендованный ею склад для хранения вещей на протяжении длительного времени обворовывали. Стащили дорогостоящую верхнюю одежду, технику и даже бытовую утварь. Виктория не хотела шумного скандала с привлечением работников правоохранительных органов, но пока решить проблему самостоятельно у нее не получается, информирует 5 Канал.

«Мой арендованный склад грабят в течение года, а может, и дольше, украли кучу дорогой верхней одежды, технику и даже посуду! Не хочется скандала и полиции, но вопрос так и не решается, поэтому я уже на грани», — заявила певица.

Серьезным ударом для Дайнеко стало предательство со стороны подруги, с которой Виктория дружила около десяти лет. Женщина занималась байерской деятельностью и должна была привезти певице новый телефон. Однако ни телефон, ни деньги, переданные на покупку, она не вернула.

