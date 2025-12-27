Безруков прокомментировал свой иск в полмиллиона рублей

Актер Сергей Безруков в Telegram-канале прокомментировал свой иск против продавцов масок с его лицом.

© Ozon

По словам Безрукова, ему не нравится, когда его изображение и голос используют без спроса. Он отметил, что дело не в материальной стороне вопроса.

«Тебе что, жалко?» Нет, не жалко, я никогда не отказываюсь от интересных коллабораций — просто задайте вопрос, можно ли. Без этого всё теряет смысл», — отметил актер.

Безруков отметил, что деньги, полученные с иска, уйдут в благотворительные фонды.

В декабре Безруков потребовал через суд взыскать полмиллиона рублей с индивидуальной предпринимательницы Кристины Соболевской из-за продажи масок с его лицом.

Защита артиста сообщила журналистам после заседания, что Безруков хочет взыскать средства у Соболевской по нескольким основаниям. 250 тысяч — в качестве компенсации морального вреда за нарушение его прав как субъекта персональных данных, и такую же сумму — за незаконное использование его изображений.

Ответчица направила отзыв на исковое заявление, где попросила снизить сумму компенсации морального вреда или заменить ее на выплату дохода от продаж масок.