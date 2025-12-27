«Кто-то из богатых попросит». Соседов высказался о возвращении Урганта на ТВ

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что у телеведущего Ивана Урганта есть все шансы вернуться на телевидение в ближайшее время. При этом шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир в феврале 2022 года.

Критик также добавил, что телеведущий сейчас дает частные выступления как в России, так и заграницей. При этом ценник на корпоративы, по словам Соседова, у телеведущего достаточно высокий.

— Многие ждут его на телевидении, спрашивают: «Где Ургант?» В нем сочетаются остроумие, находчивость, активность. Поэтому, считаю, что его возвращение на ТВ в следующем году вполне возможно (...) не исключено, что кто-то из богатых попросит вернуть Урганта на телевидение, и сверху спустят наконец разрешение, — подчеркнул Соседов, его цитирует «Газета.Ru».

До этого Иван Ургант завел на YouTube-канал под названием «Живой Ургант». Первое видео было опубликовано 25 декабря, оно называется «Ургант удивил даже близких».

13 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на сообщения о якобы просьбах к российскому лидеру Владимиру Путину о возвращении Ивана Урганта в эфир, заявил, что ему ничего об этом не известно.