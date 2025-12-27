Кристина Асмус заинтриговала фанатов загадочным спутником

Кристина Асмус решила встретить Новый год вдали от зимней суеты и улетела в страну вечного лета. За несколько дней до праздников актриса отправилась на Бали и уже поделилась первыми кадрами из отпуска.

© соцсети

На первых фото Асмус предстала в повседневном образе — в черной кепке, очках, футболке и легкой ветровке. Позже она опубликовала еще один кадр уже из ресторана отеля: перед ней смузи и тарелка с нарезанными фруктами, а напротив — загадочный спутник.

Личность мужчины актриса раскрывать не стала, но именно этот снимок мгновенно вызвал волну обсуждений в сети и подогрел слухи о новом романе.

© соцсети

Напомним, в прошлом году Кристина рассталась с продюсером Ильей Бурцом, а ранее состояла в отношениях с актером Романом Евдокимовым. Самым громким в ее личной жизни по-прежнему остается брак с Гариком Харламовым, от которого у Асмус есть дочь Анастасия.

Пока актриса предпочитает не комментировать догадки поклонников — и, судя по всему, намерена просто наслаждаться отдыхом и теплым балийским солнцем.

