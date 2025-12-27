Ксения Собчак призналась, что её сын Платон против второго ребёнка в семье

Ксения Собчак рассказала, что девятилетний Платон не хочет, чтобы у мамы были ещё дети: ребёнок привык быть единственным в семье. В этом смысле, рассуждает журналистка в беседе с Идой Галич, сын похож на неё.

© Соцсети

В детстве Ксения сама устраивала маме скандалы: заявляла, что та должна любить только дочь.

«Платону я, естественно, этого не рассказывала, но он, как я. Он эгоист в этом смысле», — поведала ведущая.

Особый акцент сын делает на занятости мамы: говорит, что с таким плотным рабочим графиком у неё просто не останется времени на второго ребёнка. И откровенно заявляет, что мама должна принадлежать исключительно ему.

А вот вопрос о желании подарить ребёнка Константину Богомолову Ксения называет очень личным — и потому не намерена на него отвечать.

Своего второго супруга Ксения считает личностью большого масштаба и постоянно им восхищается. Среди других ценных качеств мужчины, на взгляд Собчак — самоирония и способность через её призму смотреть на жизнь. Ей посчастливилось встретить такого человека.