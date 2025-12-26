Вера Сотникова рассказала о встрече с НЛО

Актриса Вера Сотникова заявила, что была свидетельницей неопознанного летающего объекта (НЛО). Об этом она рассказала в интервью журналистке Алене Жигаловой.

© Global look

По словам Сотниковой, странное событие произошло с ней во время отдыха на Сейшельских островах. 65-летняя артистка в тот момент смотрела в ночное небо, на котором вдруг появились странные мигающие объекты.

«Я выпила тогда немного, поверьте, выпила джин-тоник, но это там надо, чтобы дезинфекцию проводить. Это был шок, это было совсем не похоже ни на что», — сообщила Вера.

Певица Катя Лель заявила о нашествии инопланетян

Ранее стало известно, что заслуженная артистка России Катя Лель заявила, что столкнулась с неопознанным летающим объектом в центре Москвы.