Юрий Колокольников снялся топлес для журнала

Российский актер Юрий Колокольников снялся в откровенном виде для журнала «Собака.ru». Соответствующие снимки появились на сайте издания.

© Василий Швецов / «Собака.ru»

45-летний артист предстал на одних размещенных кадрах топлес. Так, он позировал перед камерой в черных брюках бренда Etuded и коричневой шубе марки Ushatava, которую он надел на голое тело.

Кроме того, звезда сериала «Беспринципные» примерил пиджак, декорированный множеством маленьких и объемных бокалов. Вдобавок он продемонстрировал читателям образ в широких черных брюках и кожаном плаще.

В феврале российский актер Марк Эйдельштейн принял участие в откровенной фотосессии для американской версии глянцевого журнала Cosmopolitan. Тогда звезда «Аноры» снялся в шортах и расстегнутой рубашке, а также продемонстрировал обнаженный торс, позируя в боксерах и коричневой шубе.