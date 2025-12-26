Седокова закатила грандиозную вечеринку после годовщины смерти Тиммы
Анне Седоковой 16 декабря исполнилось 43 года. Но этот день для певицы навсегда омрачен гибелью ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Артистка из уважения к памяти баскетболиста перенесла празднование дня рождения.
Но грандиозную вечеринку Анна все же устроила, хоть и с задержкой на несколько дней. На своей странице в соцсети Седокова показала, как отметила 43-летие. Певица пригласила друзей в один из столичных ресторанов. Гостей угощали устрицами, а шампанское лилось рекой.
На время вечеринки зал ресторана превратился в настоящий танцпол, а атмосферу веселья создавали диджеи и персонал, который держал в руках бенгальские огни. Был даже фейерверк, правда, из конфетти.
Для праздника Седокова выбрала эффектный образ: черный облегающий комбинезон и чокер из бусин. Весь вечер рядом с Анной были близкие подруги, среди которых можно было заметить Анну Хилькевич.
Напомним, что год назад в ночь с 16 на 17 декабря покончил с собой Янис Тимма. Певица тяжело переживала уход бывшего мужа и даже попала в больницу с нервным срывом.
Анна Седокова после скандала покинула Россию и сделала заявление
Янис и Анна не скрывали проблем в отношениях. Однако многие считали, что пара лишь подогревает интерес к новым песням Седоковой. Смерть спортсмена стала настоящим шоком.