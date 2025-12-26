Лурье потребовала, чтобы Долина съехала из ее квартиры до 30 декабря

Адвокат Полины Лурье официально потребовала у певицы Ларисы Долиной освободить квартиру в Хамовниках до 30 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

© Московский Комсомолец

«Я передала Долиной просьбу Полины, чтобы она съехала хотя бы до 30 декабря, но ее адвокат ответила отказом, сейчас я направлю требование, в котором мы просим освободить квартиру до 30 декабря», — сказала адвокат Светлана Свириденко.

Ранее Мосгорсуд вынес окончательное решение о выселении Долиной из квартиры, которую она продала Лурье за 112 миллионов рублей.

Адвокат певицы Мария Пухова заявила, что для принудительного выселения приставам необходимо возбудить исполнительное производство на основе готового мотивированного решения суда, которое, по её словам, будет готово только 30 декабря. Это даёт Долиной время выехать до конца январских праздников.