Адвокат оценила шансы Лурье взыскать судебные издержки с Долиной

Лурье имеет полное право на возмещение ей всех расходов, связанных с соответствующим судебным процессом. Этот процесс был долгим, поэтому у нее были серьезные расходы на своего представителя. При этом, как правило, оплате подлежит каждая стадия судебного рассмотрения. И Лурье может обратиться в суд для взыскания издержек. При этом нужно отметить, что, согласно сложившейся практике, суд взыскивает только обоснованные расходы, а также учитывает обстоятельства дела и объем проделанной адвокатом работы для своего доверителя на каждой стадии. И порой суды снижают заявленные размеры расходов, исходя из вышеуказанных обстоятельств. То есть они не всегда взыскивают расходы на представителя в заявленном объеме.

Елена Пономарева Адвокат Адвокатской палаты Московской области, партнер Коллегии адвокатов Московской области «Цуканов, Пономарева и партнеры»