Адвокат оценила шансы Лурье взыскать судебные издержки с Долиной
Адвокат Елена Пономарева в разговоре с Рамблером оценила шансы покупательницы квартиры в Хамовниках Полины Лурье взыскать с певицы Ларисы Долиной расходы, понесенные в ходе судебных разбирательств.
Лурье имеет полное право на возмещение ей всех расходов, связанных с соответствующим судебным процессом. Этот процесс был долгим, поэтому у нее были серьезные расходы на своего представителя. При этом, как правило, оплате подлежит каждая стадия судебного рассмотрения. И Лурье может обратиться в суд для взыскания издержек. При этом нужно отметить, что, согласно сложившейся практике, суд взыскивает только обоснованные расходы, а также учитывает обстоятельства дела и объем проделанной адвокатом работы для своего доверителя на каждой стадии. И порой суды снижают заявленные размеры расходов, исходя из вышеуказанных обстоятельств. То есть они не всегда взыскивают расходы на представителя в заявленном объеме.Елена ПономареваАдвокат Адвокатской палаты Московской области, партнер Коллегии адвокатов Московской области «Цуканов, Пономарева и партнеры»
Адвокат допустила, что судебные расходы Полины Лурье превысили 1 млн рублей.
«Квалифицированная юридическая помощь не может быть дешевой. Кроме того, в данном случае речь шла об элитном объекте недвижимости и о высоких рисках его потери. Полагаю, Лурье сильно потратилась, чтобы защитить себя в суде и решить вопрос, связанный с передачей ей квартиры для проживания», - подчеркнула она.
Пономарева выразила мнение, что в конечном итоге Лурье удастся взыскать с Долиной расходы на судебные разбирательства.
«Лурье как лицо, право которого на получение квартиры в собственность было нарушено, что было признано вступившим в законную силу решением суда, имеет полное право на возмещение понесенных судебных издержек», - отметила юрист.
Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила РИА Новости, что ее клиентка намерена взыскать с певицы расходы на судебные разбирательства.