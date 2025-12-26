Киркорова обязали открыть доступ к части его частного участка на Москве-реке

Филиппу Киркорову дали шесть месяцев, чтобы освободить частный берег на Москве-реке, — сообщает Mash. По данным Telegram-канала, Росприроднадзор провёл проверку и определил, что территория на берегу реки должна быть доступна для всех.

© Super.ru

Ведомство вынесло артисту предостережение. Теперь он должен обеспечить свободный доступ на прибрежную зону в течение шести месяцев.

Иск против певца подал бизнесмен из Саратова Глеб Рыськов. Предприниматель уверен, что артист незаконно приватизировал территорию у реки в 2003 году.

Киркоров откровенно рассказал о своём главном желании на 2026 год

Заседание назначено на конец января — после него Рыськов планирует получить разрешение на использование освободившегося берега для своего благотворительного проекта по развитию туризма.