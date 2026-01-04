Десять выкидышей: трагическое прошлое Сябитовой

На экране — главная сваха страны, а за кулисами — женщина с болью в сердце. Розе Сябитовой пришлось пережить множество потерь, о которых расскажет «‎Рамблер».

Десять выкидышей

В 2023 году Роза Сябитова впервые публично рассказала о том, что на протяжении жизни пережила десять выкидышей. По ее словам, она очень глубоко переживала каждую потерю — как физически, так и эмоционально. Она признавалась, что желание стать матерью было для нее одним из самых сильных, и каждая неудачная беременность воспринималась как огромная трагедия.

По словам телеведущей, проблемы начались после перенесенного аборта в молодости. Впоследствии медики диагностировали у нее серьезные гинекологические осложнения, из-за которых каждая новая беременность проходила под угрозой прерывания. Несмотря на постоянное медицинское наблюдение, плод раз за разом не удавалось сохранить.

Сама Сябитова признавалась, что долго винила себя за принятые в юности решения, называя его причиной дальнейших потерь. Этот внутренний конфликт сопровождал ее многие годы и стал одной из самых болезненных тем в ее жизни.

Долгожданные дети

Несмотря на многочисленные потери, Розе Сябитовой удалось стать матерью.

«Как только я отпустила ситуацию и решила: надо смириться с тем, что у меня не будет детей, как через несколько месяцев забеременела. Родила двоих, и родила бы третьего, но муж умер», — говорила Сябитова в интервью журналу «Все для женщины».

У нее двое детей — сын Денис и дочь Ксения. Обе беременности проходили под строжайшим медицинским контролем. Она также признавалась, что это, в том числе, большая заслуга ее супруга, который очень ее поддерживал.

Мужья

В жизни Розы Сябитовой было два официальных брака. Первый супруг скончался от сердечного приступа, оставив ее вдовой с маленькими детьми. После этого она долгое время не решалась на новые отношения.

Второй брак, заключенный уже в зрелом возрасте, оказался болезненным. Роза была влюблена в молодого страстного любовника и на многое закрывала глаза. Так, позже она призналась, что подвергалась избиениям и унижениям, но долгое время не решалась разорвать отношения, надеясь сохранить семью. Лишь после того, как она поступила с серьезными побоями в больницу, она приняла решение уйти.

Удаление матки

В 2020 году стало известно о том, что Сябитовой удалили матку. Ей повезло, что заболевание вовремя диагностировали, и новообразование было доброкачественным.

«‎Но поскольку все было уже довольно запущенно, пришлось вместе с опухолью удалить и матку», — делилась телеведущая с изданием Starhit.

После второго развода Роза Сябитова больше не вступала в официальный брак. Телеведущая открыто говорит о своей сексуальной жизни и не считает ее табуированной темой. В интервью она заявляла, что у нее есть любовники, но она не считает необходимым оформлять отношения с ними юридически.

При этом Сябитова неоднократно признавалась, что предпочитает мужчин помоложе. Она подчеркивает, что сексом могут заниматься все — вне зависимости от возраста или семейного статуса, — и считает важным говорить об этом без стыда и двойных стандартов.

