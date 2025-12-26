Измены, тяжелый развод и переломный момент: как живет Николай Козак

Актер Николай Козак ворвался в российский кинематограф из маленького украинского села. Зрителям он особенно полюбился брутальными ролями военных и полицейских, однако за кадром пережил личную драму. Starhit вспомнил биографию артиста в день его 59-летия.

Ранние годы

Николай Козак родился 26 декабря 1966 года в Новояворовске УССР в простой рабочей семье. В школе он занимался в драмкружке, что повлияло на всю дальнейшую жизнь Николая. Не поступив из-за заваленного экзамена в техникум лесной промышленности, юноша услышал о наборе в театральную студию Львова. Дорогу к актерству ему открыли монолог Гамлета и плохо исполненная из-за отсутствия музыкального слуха песня Высоцкого, но через восемь месяцев Козака призвали в армию.

После двух лет в танковых войсках Николай хотел продолжить образование, однако выяснилось, что студия уже закрылась. Будущему актеру не удалось поступить в московский вуз, и он пошел в Казанское театральное училище.

Чтобы прокормиться, студент подрабатывал дворником. Со второго курса артист играл в массовке Качаловского театра, куда и устроился после получения диплома. В штате театра Козак оказался в неспокойное время: главный режиссер ушел, а разделившие его обязанности артисты не могли сработаться. Спасти ситуацию смог новый постановщик, тут же поручивший Козаку роль Ивана Бездомного в «Мастере и Маргарите».

Во всех последующих премьерах Козак исполнял главные роли. Ему завидовали, однако не интриги подтолкнули артиста к уходу из учреждения в 2001 году. Актера расстраивал и репертуар, и бесталанные новички, пришедшие в труппу.

«В какой-то момент количество "своих людей" в театре стало зашкаливать, что отражалось на качестве спектаклей. И я принял решение уйти, хотя был ведущим актером. Случилось это в последний день гастролей в Питере, мы сыграли "Скрипача на крыше", и я объявил, что увольняюсь. Решение было эмоциональным, конфликт с худруком — ярко выраженным, наше объяснение произошло в присутствии коллег. Я держал лицо: уходил в никуда. Худруку тоже некуда было отступать», — рассказывал Козак.

Уже на следующий день артиста пригласил режиссер тольяттинского театра «Колесо», а после посыпались предложения из Театра «На Литейном» и из новосибирского «Глобуса». Поскольку невеста артиста училась в Казани, то он выбрал ближайший к нему Тольятти.

В Красноярский драмтеатр имени Пушкина артист попал тоже из-за возлюбленной: на ее дипломном спектакле побывали директор и режиссер оттуда.

«Это был ее шанс, который не стоило упускать. В труппу брали ее, молодую актрису, а не прицепом ко мне, известному актеру. Для нее это было очень важно, так что решили ехать», — рассказывал Козак.

Переломный момент

В 00-е годы артист стал сниматься в кино, перебрался в Москву, где устроился в ЦАТРА. Поклонники сериалов помнят Козака по «Адъютантам любви», «Атлантиде» и «Каменской». Однако громкая слава к Николаю пришла после фильма «Сибирь. Монамур», который принес ему призы за лучшую мужскую роль на фестивалях в Оренсе, Монако и Благовещенске.

Уже вскоре актер получил главную роль в «Карпове», капитана Тимофеева в «Инквизиторе», руководителя бригады спасателей в «ЧС». В полицейских он снова перевоплотился в проектах «Ивановы-Ивановы», «Коп», «Смерш». Среди последних работ Козака — «Жизнь по вызову — 3», «Кракен» и продолжение «Стражника».

Сам Козак не имеет привычки включать фильмы со своим участием, лишь иногда пересматривая определенные сцены. Артист пояснял, что внутреннее ощущение роли может не соответствовать внешнему проявлению.

Потрясение и измена

В юности Козак женился на сокурснице Татьяне — вместе супруги познали все тяготы, связанные с бытовой неустроенностью и началом карьеры. Однако главное испытание ждало пару впереди: девушка забеременела двойней, но потеряла детей.

«Случилось отторжение плодов на очень раннем сроке. Потом у Тани появился страх», — откровенничал Козак.

Отношения дали трещину и в один момент Татьяна увлеклась другим мужчиной по имени Сергей. Сперва тот дарил супруге цветы и конфеты, а Козак, будучи самоуверенным, не стал устраивать скандалов. Когда он заметил жену в машине, то просто постучал в стекло и попросил определиться.

«Мы так расстались. Сергей предлагал разобраться, но зачем, если у женщины есть свое желание, мне ее удерживать, что ли? Меня плющило, злился. Но это прошло», — уверял артист.

Возраст не помеха

Следующей любовью Козака стала девушка Елена, которую артист знал с детства: пятилетняя дочка Феликса Пантюшина росла на глазах актера на 17 лет старше. Женщину в ней Николай разглядел, когда она уже училась в театральном вузе в Казани.

«В общежитие она ко мне приходила, с компьютером ей помогал. Так все и завертелось. Я ухаживать не умею, а тут молоденькая девочка, дочка моих коллег. Думал, как им буду в глаза глядеть?! Ну, видите, мы вместе, нам интересно, на многие вещи смотрим одинаково…», — говорил Козак спустя годы.

У влюбленных родились две дочери, которые занимались художественной гимнастикой и танцами. Вместе они уже 20 лет, а когда Козака спрашивают, есть ли у него секрет сохранения отношений, то он отвечает, что нужно просто любить супругу.

Елена, хоть и заботилась о детях и муже, успела поработать в тольяттинском театре, а в последнее время все чаще появляется на экране. Например, супругу Козака можно увидеть в сериалах «Грозный», «Контакт» и «Отчаянные меры».