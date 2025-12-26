В беседе с Ксенией Собчак на YouTube‑канале «Осторожно, Собчак» Полина, бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва, рассказала, какие вещи взяла с собой при переезде к бизнесмену Роману Товстику.

«Я забрала кофемашинку. А рояль оставила», — призналась она.

По словам Полины, Дмитрий Дибров сейчас выплачивает ей алименты на троих детей — от 700 до 800 тысяч рублей. Помимо этого, после развода в собственность женщины перешли однокомнатная квартира, взятая в ипотеку для сына, и автомобиль. Семейный дом, согласно брачному договору, остался у Диброва.

Елена Товстик заподозрила Дмитрия Диброва в продаже экс-супруги

Полина подчеркнула, что способна обеспечивать себя самостоятельно, так как её клуб путешествий приносит ей до миллиона рублей ежемесячно.

«Я давно с Димой жила 50 на 50», — заверила она.

В ходе беседы с Ксенией Собчак Роман Товстик поделился шокирующими подробностями о расставании со своей бывшей супругой Еленой. По его словам, она оставила ему странное послание, написанное кровью.