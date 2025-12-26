Самойлова надеется на мирный развод с Джиганом

Блогер Оксана Самойлова сообщила о намерении сохранить дружеские отношения с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн), несмотря на предстоящий развод. Соответствующее заявление она сделала во время благотворительной ярмарки и новогодней елки для воспитанников детдома на своей ферме, передает «Пятый канал».

Самойлова выразила надежду, что расставание пройдет спокойно. Она подчеркнула, что главным приоритетом для нее остаются четверо общих детей, и она не будет препятствовать визитам их отца. Как отметила блогер, «главное — дети».

Комментируя вклад бывшего супруга в ее проект, Самойлова с иронией констатировала, что Джиган не участвовал в создании и развитии фермы, не появлялся там и не помогал с хозяйством. Как сообщила блогер, «он поет песни и ничего не делает — все, как всегда».

Рэпер Самойлова рассказала, что Джиган на Новый год приедет на ферму к семье. По ее словам, лучшая версия праздника для нее — это дома, за столом с самыми близкими и родными. Из-за этого блогер не собирается отпускать даже старшую дочь, 14-летнюю Ариелу, гулять с друзьями.