Певица Лариса Долина не пускает Полину Лурье в квартиру, право на которую та отсудила после длительных разбирательств. Об этом рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Суд постановил, что Долина должна покинуть квартиру, однако, как заявила Свириденко, артистка не торопится выполнять решение. По ее словам, собственницу и представителей не пускают в апартаменты, в том числе для осмотра помещения, что является нарушением закона.

Юрист пояснила, что сейчас ведутся переговоры, но при необходимости будет предъявлен исполнительный лист. В случае отказа освободить квартиру вопрос будет решаться с участием судебных приставов.

Также адвокат напомнила, что по договору купли-продажи Долина реализовала квартиру вместе с мебелью и техникой, попросив исключить лишь пианино и концертный стул. По словам Свириденко, при заселении Полина Лурье намерена проверить, все ли имущество, указанное в договоре, осталось в квартире, передает Daily Storm.

25 декабря Московский городской суд постановил выселить Ларису Долину из квартиры, которую у нее приобрела Полина Лурье. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста в сфере недвижимости и члена экспертного совета при Государственной думе Дмитрия Кваши, должна ли исполнительница немедленно покинуть квартиру.

Тайм-менеджер Екатерина Бирюкова на основе ситуации, в которой оказалась Лариса Долина, рассказала, как можно собрать вещи и переехать за один–два дня.