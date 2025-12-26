Гордона с невестой-внучкой в ЗАГСе встретил охранник

Александр Гордон снова женился. На сей раз избранницей телеведущего стала 23-летняя красавица Алина. Разница в возрасте в 38 лет ничуть не смущает супругов.

© Владимир Гердо/ТАСС

Радостное событие случилось накануне, 25 декабря. Деталями свадьбы поделилась ведущая Юлия Барановская. Она опубликовала в своем официальном телеграм-канале видео с праздника и рассказала, что влюбленные так сильно хотели пожениться, что приехали в ЗАГС, а он еще был закрыт.

"История сильная: в ЗАГС приехал до открытия, поэтому двери ему и его красавице-невесте Алине открывал охранник. Вот так пришлось подождать, чтобы связать себя узами брака", - сообщила Барановская.

Популярная ведущая рассказала, что свадьбу отметили в узком кругу среди друзей и близких.

"Тепло, по-домашнему, уютно и весело. Совет да любовь, мой любимый учитель, наставник и партнер Саша Гордон!" - пожелала ведущему коллега.

Напомним, что для Александра Гордона этот брак стал шестым. Три года назад он обвенчался со своей возлюбленной, арфисткой Софией Каландадзе. На тот момент девушке было 20 лет. Почему рухнул его пятый брак, журналист не говорит.