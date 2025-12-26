Бывшая жена Диброва высказалась о скандальном видео с ширинкой

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва прокомментировала видео, на котором он запечатлен с расстегнутой ширинкой и обнаженным половым органом. Об откровенном ролике она высказалась в интервью журналистке Ксении Собчак, запись которого доступна на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

По словам Дибровой, скандальный ролик с телеведущим был снят летом, когда они были в процессе развода.

«Я, зная Диму очень хорошо, понимаю, что там происходило и что там он себе или [кому-то еще] пытался доказать этим. Он был действительно в нестабильном психическом состоянии. (...) Я не понимаю, кто это снял, как это произошло, где он находился, но при мне такого никогда не было», — заявила она.

Видео с Дибровым показал канал РЕН ТВ в выпуске проекта «Тайная жизнь богатых и знаменитых» 9 ноября. В ролике ведущий и его спутница вышли из машины у дома, в котором, предположительно, проходила секс-вечеринка. Сам ведущий позднее заявил, что просто забыл застегнуть ширинку. Он также отметил, что авторы ролика его шантажировали.

Бывшая жена Диброва раскрыла подробности развода

О том, что Дибровы собираются развестись после 16 лет брака, стало известно в конце июля. Позднее эту информацию подтвердили их адвокаты. Друг семьи рассказал, что Полина Диброва уже некоторое время ведет отдельную личную и профессиональную жизнь. Суд расторг их брак в конце сентября.