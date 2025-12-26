Киркоров откровенно рассказал о своем главном желании на 2026 год

58-летний певец Филипп Киркоров побывал на «Бале волшебных сказок», организованном Radio Monte Carlo. На мероприятие артист пришёл в отличном настроении и охотно рассказал о своём главном желании на 2026 год. Его слова передаёт ТВ Mail.

«Здоровья я себе желаю и всем остальным! Это самое главное. Всё остальное — суета», — подчеркнул артист.

Киркоров объяснил, что после травмы, полученной на сольном концерте в апреле 2025 года, он стал гораздо внимательнее относиться к своему здоровью. По словам певца, тогда он выбился из рабочего графика на месяц и осознал, как важно беречь себя.

Напомним, весной этого года Киркоров провёл сольный концерт в Санкт‑Петербурге. Во время одного из номеров произошёл неприятный инцидент — из рукава его куртки выстрелил фейерверк, в результате чего артист получил серьёзный ожог руки.

После выступления певец был госпитализирован из‑за осложнений, и провёл в больнице около месяца. Сейчас, как отмечает сам Киркоров, его самочувствие в норме.

«Я ежедневно тренируюсь, репетирую большое шоу в Москве. У меня примерки, репетиции, проекты. Короче, жизнь бьёт ключом», — рассказал исполнитель.

