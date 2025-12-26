«Праздники теперь выглядят иначе»: крик души жены Брюса Уиллиса
Эмма Хеминг честно рассказала, как тяжело даются семье праздники из-за неизлечимой болезни актера. Раньше он был душой компании.
Три года назад Брюс Уиллис завершил карьеру из-за тяжелого диагноза — лобно-височная деменция. Болезнь, лишающая памяти и меняющая личность, заставила 70-летнего актера оставить публичную жизнь. Состояние звезды «Крепкого орешка» продолжает постепенно ухудшаться. Подробностями о его жизни сейчас нередко делится супруга — актриса Эмма Хеминг.
В канун праздников избранница Брюса поделилась личными переживаниями. В своем эссе под названием «Праздники теперь выглядят иначе» она откровенно рассказала, как тяжело даются семейные торжества в условиях борьбы с деменцией. Для 47-летней модели праздничные дни стали зеркалом, в котором отражается мучительная разница между прошлым и настоящим.
Хеминг вспомнила, как Уиллис обожал суету, семейные посиделки и зимние забавы. Он сам готовил завтраки для дочерей, катался с ними на санках и наполнял дом энергией. Теперь эти простые радости сменились сложным планированием и постоянной тревогой.
«Тепло еще может быть. Радость еще может быть. Праздники не исчезают, когда в твою жизнь приходит деменция. Они меняются...», — процитировали жену Брюса Уиллиса в издании Daily Mail.