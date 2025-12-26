Бузова рассказала об отношениях Галустяна и Пинчук

Телеведущая Ольга Бузова во время участия в утреннем шоу на ТНТ раскрыла подробности возможных отношений юмориста Михаила Галустяна и блогера Ирины Пинчук. По ее словам, на съемках реалити «Сокровища императора» в Китае между ними вновь возникло заметное сближение, а общение все больше напоминало романтическое.

Как отметила Бузова, актер на съемках «Звезд в Джунглях» проявил интерес к Пинчук — участнице проекта, дошедшей до финала и также недавно ставшей свободной.

Ирина Пинчук официально развелась осенью после громкого скандала, связанного с изменой мужа. Несмотря на пережитое, она сохранила хорошие отношения с бывшим супругом. По словам Бузовой, сейчас Пинчук и Галустян уже не скрывают симпатии и активно флиртуют, что не осталось незамеченным на съемочной площадке.

— Михаил Галустян сейчас тоже в статусе свободного человека. ТНТ меня никак не может замуж выдать, теперь еще один претендент появился — Галустян. Он мужчина свободный, вот Ира Пинчук в Китае свой интерес-то к нему проявляла. Началось это еще в джунглях, продолжилось в Китае, — рассказала Бузова.

В апреле этого года Галустян объявил, что расстается со своей супругой Викторией, с которой прожил в браке 18 лет. Он подчеркнул, что развод не является концом, а представляет собой новый этап жизни.