Молодая жена Цекало взбудоражила Сеть рождественским фото

Дарина Эрвин показала стройную фигуру в новой праздничной фотосессии. 34-летняя модель позировала в эффектном белье и ярко-красных колготках.

© соцсети

Шоумен Александр Цекало и модель Дарина Эрвин вместе уже более семи лет. Возлюбленные находятся в официальном браке. Их свадебное торжество состоялось еще в 2019 году. Супруги, как известно, проживают в США, но наведываются и в Россию. Дарина успешно совмещает карьеру модели и талант художницы. Она также весьма активно ведет свой личный блог.

Накануне на страничке Дарины появилась серия весьма провокационных кадров. Перед фолловерами она предстала практически в неглиже. На девушке были лишь черный бюстгальтер и ярко-красные колготки. Свой образ 34-летняя избранница шоумена дополнила туфлями на высокой шпильке. Публикацию Дарина сопроводила праздничным комментарием на английском языке.

© соцсети

«Все еще не могу поверить, что его больше нет. В этом году мы будем отмечать 797-е Рождество без Чингисхана», — написала она.

Под постом Дарины Эрвин пользователи Сети оставили множество приятных комментариев. Подписчики не стали вникать в исторический контекст заметки, а просто восхитились ее внешним видом и фигурой. Многие сошлись во мнении, что жена продюсера Цекало выглядит прекрасно.