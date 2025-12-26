Лурье намерена взыскать с Долиной расходы на суды по квартире

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье планирует взыскать с артистки расходы на суды по признанию сделки законной. Об этом заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

— Расходы судебные я однозначно взыщу, — заявила юрист в беседе с РИА Новости.

Суд постановил, что Долина должна съехать из квартиры в Хамовниках 25 декабря и передать ключи от жилья новой владелице Полине Лурье. СМИ сообщили, что вечером того же дня автомобиль артистки подъезжал к дому три раза.

Адвокат Долиной Мария Пухова рассказала, что певица поблагодарила ее за участие в судебном процессе.

«Вечерняя Москва» узнала у специалиста в сфере недвижимости и члена экспертного совета при Государственной думе Дмитрия Кваши, должна ли артистка немедленно покинуть квартиру.