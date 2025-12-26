Орбакайте отправилась встречать Рождество на самый дорогой курорт Франции

54-летняя певица Кристина Орбакайте вместе с супругом Михаилом Земцовым и 13-летней дочерью Клавдией отправилась на новогодние каникулы в Европу. В социальных сетях артистка поделилась, что выбор пал в пользу фешенебельного горнолыжного курорта Куршевель, который считается самым дорогим во Франции. Ранее артистка не раз упоминала, что мечтает о встрече Рождества в стране моды.

Сначала знаменитая семья совершила перелёт из Соединённых Штатов в Швейцарию, после чего пересекла границу с Францией и на машине отправилась в Куршевель. Позднее Орбакайте опубликовала оттуда совместные кадры с дочерью.

Кроме того, Кристина записала вместе с Клавдией рождественское поздравление для подписчиков.

«Мы, девочки‑католички, поздравляем всех с Рождеством! Счастья, радости и любви!», — обратилась артистка к своим поклонникам.

