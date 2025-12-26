Урганта могут попытаться вернуть на Первый канал

Шоу «Вечерний Ургант» и его ведущего Ивана Урганта всеми силами пытаются вернуть на Первый канал, и следующий год может стать решающим. Об этом рассказал «Абзацу» продюсер Павел Рудченко.

Ранее в газете The New York Times вышла статья, посвященная судьбе Ивана Урганта, под заголовком: «Он был королем российского вечернего эфира. Теперь он ведет дни рождения и свадьбы». Газета напомнила, что в 2022 году Ургант опубликовал пост, в котором выступил против боевых действий на Украине. А его шоу после десяти лет в эфире прекратило свое существование.

По словам продюсера Павла Рудченко, за кулисами обсуждается вопрос возвращения на телевидение Ивана Урганта и его программы.

«Сам проект закрывать не собираются. При этом возможных ведущих, которые заменили бы Ивана, нет. Никто не хочет занимать его место. Мартиросян и Басков отказались», – пояснил Рудченко.

Он отметил, что «следующий год будет договорным для Первого канала», и шоу попытаются вернуть.

Напомним, что юморист Гарик Мартиросян отметил ранее в одном из интервью, что никогда бы не согласился заменить Ивана Урганта в его собственном шоу, «как бы оно ни называлось».