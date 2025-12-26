У фигуриста Евгения Плющенко возникли осложнения после операции у хирурга Тимура Хайдарова. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил Telegram-канал «Свита Короля» со ссылкой на знакомых спортсмена.

— Раньше я как-то не замечал, но в последнее время ловлю себя на мысли, что Женя почти не моргает, а когда моргает, то делает это как-то не очень естественно. Как будто ему для этого нужно приложить усилие, сделать дополнительное движение головой, — рассказал один из источников Telegram-канала.

В июне Плющенко признался, что сделал пластическую операцию у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Спортсмен изменил форму глаз и сделал подтяжку. Пластический хирург и врач-косметолог Натэла Гришина отметила, что операции, которые сделал фигурист, стоили ему около 1,5–2 миллиона рублей.

В конце октября умерла еще одна пациентка хирурга Ильи Елагина, работавшего в клинике IQ Plastique Тимура Хайдарова. Девушка скончалась после операции. Чем еще известен хирург — в материале «Вечерней Москвы».