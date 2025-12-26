Перед смертью певец Крис Ри потерял брата и сестру

22 декабря не стало легендарного британского певца Криса Ри — он скончался в возрасте 74 лет. Для его семьи это стало третьей трагической потерей за последние три месяца. Об этом сообщает Daily Mail.

© Super.ru

По словам старшей сестры артиста, 79‑летней Камиллы Уитакер, кончина Криса стала третьим ударом для семьи за столь короткий срок. В октябре этого года в йоркширской больнице от рака мозга умер младший брат Николас — ему было 66 лет. Спустя всего несколько дней неожиданно скончалась Джеральдин Милуорд — сестра‑близнец Камиллы.

«Это ужасная боль. То, что произошло, разрывает душу. Наша семья была в шоке. Это трагедия. Мы не можем с этим смириться», — поделилась старшая сестра певца.

Из‑за преклонного возраста Камилла не могла навещать брата, последние два года они не виделись, но регулярно общались по телефону. В последние годы исполнитель хита «Driving Home For Christmas» страдал от тяжёлой болезни и предпочитал уединённый образ жизни. О его кончине сообщили его супруга Джоан и дочери.