Перед смертью певец Крис Ри потерял брата и сестру

Перед смертью покойный певец Крис Ри потерял брата и сестру
22 декабря не стало легендарного британского певца Криса Ри — он скончался в возрасте 74 лет. Для его семьи это стало третьей трагической потерей за последние три месяца. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам старшей сестры артиста, 79‑летней Камиллы Уитакер, кончина Криса стала третьим ударом для семьи за столь короткий срок. В октябре этого года в йоркширской больнице от рака мозга умер младший брат Николас — ему было 66 лет. Спустя всего несколько дней неожиданно скончалась Джеральдин Милуорд — сестра‑близнец Камиллы.
«Это ужасная боль. То, что произошло, разрывает душу. Наша семья была в шоке. Это трагедия. Мы не можем с этим смириться», — поделилась старшая сестра певца.
Из‑за преклонного возраста Камилла не могла навещать брата, последние два года они не виделись, но регулярно общались по телефону. В последние годы исполнитель хита «Driving Home For Christmas» страдал от тяжёлой болезни и предпочитал уединённый образ жизни. О его кончине сообщили его супруга Джоан и дочери.