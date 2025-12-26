Успенская раскрыла свое отношение к Долиной после скандала

Певица Любовь Успенская посочувствовала своей коллеге Ларисе Долиной, оказавшейся в центре скандала из-за квартиры. Ее слова приводит News.ru.

Ранее певица Лариса Долина продала свою квартиру в Москве, но потом заявила, что действовала под влиянием мошенников. В итоге суд первой инстанции и апелляционный суд оставили спорную квартиру ей, но не обязали вернуть деньги покупателю. Однако Верховный суд встал на сторону покупательницы – Полины Лурье – и вынес решение, что недвижимость должна принадлежать ей.

Накануне Мосгорсуд провел заседание по делу о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Суд рассмотрел иск Лурье и принял решение в ее пользу.

Адвокат Долиной опровергла информацию о том, что певица покинула спорную квартиру

По словам Успенской, ей жаль Долину, которая попала в неприятную ситуацию.

«Она для меня — коллега, потрясающая певица. В той ситуации, в которой она находится, мне бы хотелось, чтобы все стало на свои места, чтобы, не дай бог, мы не потеряли Ларису как певицу», — пояснила артистка.

Напомним, что до рассмотрения дела в Верховном суде Долина обещала «сделать все возможное», чтобы вернуть деньги покупательнице.