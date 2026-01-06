Пять российских артисток, которых жестоко избивали мужья

Статус, известность и финансовая независимость не защищают от насилия. При этом многие до сих пор боятся рассказывать об этом открыто, дабы не столкнуться с унижением и обвинениями. Тем не менее за последние несколько лет некоторые популярные женщины решились рассказать свои истории открыто. О них — в материале «‎Рамблера».

Валерия

Певица Валерия стала одной из первых российских звезд, кто решился рассказать о домашнем насилии. Ее второй муж и продюсер Александр Шульгин был человеком, определившим раннюю карьеру певицы, но, по ее словам, превращал семейную жизнь в кошмар. В книге «И жизнь, и слезы, и любовь» и в многочисленных интервью Валерия подробно описывала годы контроля, давления и физического насилия. Она рассказывала, как Шульгин ограничивал ее общение с подругами, запрещал звонить родителям, угрожал забрать детей и запрещал работать с другими музыкантами.

«Я жила как в клетке», — говорила певица.

Ее история стала широко известна только после развода, когда она смогла, наконец, уйти из дома и начать жизнь заново. Позднее Валерия не раз повторяла, что решилась на откровения не ради пиара, а ради других женщин, которые оказались в похожем положении.

После расставания она пережила длительный период восстановления — и эмоционального, и профессионального. Сегодня певица счастлива в браке с Иосифом Пригожиным и активно поддерживает инициативы по борьбе с домашним насилием.

Анфиса Чехова

Телеведущая Анфиса Чехова неоднократно рассказывала, что в юности пережила тяжелый опыт абьюзивных отношений. По ее словам, мужчина, с которым она состояла в близкой связи, прибегал к физическому насилию. После одного из эпизодов она была вынуждена обратиться за медицинской помощью — у нее был сломан нос и повреждена барабанная перепонка.

Особенно болезненным для телеведущей стал не только сам факт насилия, но и реакция окружающих. В медицинском учреждении, куда она обратилась, над ней насмехались и винили.

«‎Меня жутко буллили женщины, к которым я пришла с порванной барабанной перепонкой, со сломанным носом. "И что, ты изменила ему? Что сделала-то?"» – рассказывала артистка MTV.RU.

Позже Чехова признавалась, что в тот момент чувствовала не только страх, но и глубокое одиночество — именно тогда она впервые осознала, насколько общество не готово поддерживать жертв насилия. По словам телеведущей, решающим шагом стало обращение к психологу. И хотя первый опыт был неудачным, впоследствии это помогло ей восстановить самооценку и выстроить новые, более здоровые границы.

Юлия Паршута

Певица Юлия Паршута впервые публично рассказала о пережитом насилии в эфире шоу «Честный развод» в 2020 году. Ее признание стало одним из самых резонансных за последние годы. Артистка описала отношения, которые длились около трех лет и сопровождались тотальным контролем, изоляцией и физическим насилием.

По словам Паршуты, партнер не только ограничивал ее свободу передвижения, но и пытался контролировать профессиональную деятельность, присутствовал на съемках и запрещал общение с коллегами. Со временем агрессия усилилась: доходило до удушения, угроз и избиений. Певица рассказывала, что в какой-то момент начала всерьез опасаться за свою жизнь.

«Пытался меня душить, скинуть с 14 этажа, ломать мне ноги. Но самым страшным было то, что он меня везде находил. Я сбегала кучу раз. И каждый раз он меня возвращал», — признавалась Паршута.

Ситуацию усугубляло то, что мужчина манипулировал ею, используя ложные сведения о тяжелой болезни. Он утверждал, что смертельно болен, и тем самым удерживал ее рядом. Только благодаря поддержке близких друзей и страху за свою жизнь артистке удалось вырваться из этих отношений.

Роза Сябитова

Телеведущая и профессиональный брачный консультант Роза Сябитова долгое время ассоциировалась у зрителей с образом уверенной женщины, знающей все о семейном счастье. Однако в ее личной истории много мрачных эпизодов. После смерти первого мужа она вступила в брак с мужчиной значительно младше себя, который, как позже выяснилось, был склонным к агрессии уголовником, отсидевшим за мошенничество.

Позднее в интервью Сябитова изначально знала о жестокости мужчины: он сразу предупредил, что бил бывших женщин. Однако он так сильно привлекал ее в сексуальном плане, что она намеренно проигнорировала этот факт.

«Карьера ведущей заставляет тебя жертвовать своим личным счастьем. Я была голодная. И тут появляется как раз мой сексуальный типаж: высокий, ласковый и романтичный. И я закрыла глаза на все», — вспоминала Роза беседе с журналистами Дни.ру.

По словам Сябитовой, отношения сопровождались постоянными вспышками ревности, психологическим давлением и физическим насилием. Она неоднократно оказывалась в больнице с травмами, но долгое время скрывала то, как с ней обращаются дома. Лишь после особенно тяжелого инцидента, когда речь шла уже о прямой угрозе жизни, телеведущая решилась на развод.

Жасмин

Певица Жасмин на протяжении многих лет избегала обсуждения личной жизни. Со стороны ее брак с бизнесменом Вячеславом Семендуевым казался благополучным, однако за внешним фасадом скрывались серьезные проблемы.

По словам артистки, в браке она подвергалась систематическому насилию, которое в итоге привело к госпитализации. В 2006 она поступила в больницу с множественными ушибами и сотрясением мозга. После этого артистка заявила о происходящем в семье во всеуслышание.

«Я молчала и терпела до последнего. Я вышла замуж в 18 лет и не знала, как правильно реагировать на поведение супруга… Мне казалось, что пройдет время — и мы сможем все уладить, он изменится. При этом я понимала, что так быть не должно», — приводит слова Жасмин издание Starhit.

В итоге певица выдвинула против бывшего мужа обвинение по трем статьям: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Нанесение побоев» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Однако, получив официальный развод и полную опеку над общим сыном, отозвала заявление.

Опыт известных женщин демонстрирует, что домашнее насилие не имеет социальных границ. Мы верим, что для многих жертв эти истории стали подтверждением того, что выход возможен, а помощь — необходима и заслужена.

