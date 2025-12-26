Если Долина не съедет из квартиры, то пристав установит срок для отъезда

Если народная артистка России Лариса Долина не съедет из спорной квартиры, то придет судебный пристав и установит срок для отъезда. Об этом RT рассказал адвокат Михаил Салкин.

© Газета.Ru

"Если не съедет - придет пристав и установит срок для отъезда. Достаточно короткий. Если и тут откажется - пристав принудительно выдворит Долину и других из квартиры, а ее вещи перевезут на склад временного хранения", - сказал он.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены. Долина более года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей.

Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей своего жилья.