Садальский оценил решение о выселении Долиной цитатой из фильма

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский оценил решение Мосгорсуда выселить певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках цитатой про суд из фильма «Кавказская пленница». Слова актера приводит РИА Новости.

«Тут можно сказать только юморными словами: "Да здравствует наш суд — самый гуманный суд в мире". Вот у нас самый гуманный суд в мире. Это правильное решение», — заявил артист.

Адвокат Салкин рассказал, как Долину будут выселять из квартиры в Хамовниках

25 декабря суд удовлетворил иск Полины Лурье о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках. Артистку в том числе обязали подписать акт приема-сдачи квартиры.

Ранее стало известно, что россияне атаковали страницу голливудского актера Тома Холланда — актера, исполнившего роль Человека-паука в одноименном кино — из-за Ларисы Долиной. Пользователи попросили вернуть деньги певице, другие задаются вопросом зачем же он «обманул» артистку.