Бывшая жена Лобоцкого раскрыла подробности последних минут жизни Алентовой

Бывшая жена Анатолия Лобоцкого Юлия Рутберг рассказала, как выглядела Вера Алентова на прощании с актером, а также прокомментировала смерть народной артистки. Ее слова приводит The Voice.

«Я думаю, такое мог срежиссировать только Господь Бог или только Владимир Меньшов. Думаю, это был замысел великого и прекрасного Меньшова. Потому что ушли два персонажа его прекрасного фильма», — высказалась Рутберг.

По ее словам, Алентова хорошо выглядела на гражданской панихиде, но из-за резкого ухудшения здоровья не успела публично почтить память актера. «Она не успела даже выйти на сцену — приехала на прощание с огромным букетом, прекрасно выглядела. Но у нее случился сбой сердца», — заявила Рутберг.

Вера Алентова ушла из жизни 25 декабря в возрасте 83 лет. Артистке стало плохо в Театре имени Маяковского во время прощания с коллегой Анатолием Лобоцким. Ее увезли из здания на скорой, а спустя 22 минуты у нее случилась остановка сердца. Врачи продолжали реанимационные действия как в машине, так и затем уже в реанимации, борясь за жизнь актрисы почти час, однако это оказалось безуспешно.