Звезда «Ералаша» раскрыла, сколько сбросила из-за голода в шоу

Звезда «Ералаша», актриса Анна Цуканова-Котт, раскрыла, сколько сбросила из-за голода в шоу. Об этом сообщает «Звездач».

© Соцсети

«Сложнее всего было справиться с голодом. Я похудела сильно. Визуально кажется, что мы как-то совсем не похудели, но по фактам там прям сильно ушло. Килограммов 4-5 я сбросила», — рассказала Анна Цуканова-Котт.

Цуканова-Котт недавно ответила на вопрос подписчика, как ей удалось похудеть в последние годы. Звезда призналась, что нет никакого секрета и ее методы всем известны. Актриса начала активно заниматься спортом и йогой, убрала из рациона белую муку и сахар, стала ежедневно гулять и следить за качеством сна. По словам артистки, теперь она спит по восемь часов, и это благотворно сказалось на всем организме.

По мнению звезды, в 36 лет она выглядит лучше, чем 10 лет назад. Актриса не скрывает, что также является постоянным клиентом косметологических клиник и делает разные процедуры, чтобы поддерживать молодость кожи.

У артистки двое детей от кинорежиссера Александра Котта: сын Михаил и дочь Лея.