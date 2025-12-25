Адвокат рассказал, как Долину будут выселять из квартиры в Хамовниках

Если российская эстрадная певица Лариса Долина не съедет из квартиры в Хамовниках, то придет пристав и установит для нее срок для отъезда, который будет «достаточно коротким». Об этом рассказал адвокат Михаил Салкин.

— Если и тут откажется — пристав принудительно выдворит Долину и других из квартиры, а ее вещи перевезут на склад временного хранения. Также исполнительский сбор назначат и придется оплачивать услуги вывоза и хранения, — пояснил юрист.

Он добавил, что новая собственница жилья может в судебном порядке взыскать компенсацию за проживание в квартире, исходя из рыночной стоимости аренды, передает RT.

25 декабря Московский городской суд постановил выселить Ларису Долину из квартиры, которую у нее приобрела Полина Лурье.

«Вечерняя Москва» узнала у специалиста в сфере недвижимости и члена экспертного совета при Государственной думе Дмитрия Кваши, должна ли исполнительница немедленно покинуть квартиру.

