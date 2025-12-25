Налоговая начала процесс ликвидации компании Лады Дэнс: подробности

Федеральная налоговая служба начала процедуру ликвидации ООО «Бэйби Дэнс» — компании Лады Дэнс. Как пишет телеграм-канал «Звездач», она была зарегистрирована недавно.

Сообщается, что компания должна была заниматься выпуском альбомов и синглов, а также организацией концертов и мероприятий.

По данным ФНС, проект не принес выручки и зафиксировал убыток в размере 40 тысяч рублей, а также образовалась налоговая задолженность в размере одной тысячи рублей. Решение о закрытии компании принято из-за недостоверных сведений в документах.

