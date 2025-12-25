Адвокат Долиной опровергла информацию о том, что певица покинула спорную квартиру

Мария Пухова, адвокат известной певицы Ларисы Долиной, опровергла информацию о том, что артистка якобы уже покинула проданную квартиру. Об этом пишет RT в Telegram-канале.

В четверг, 25 декабря, российские информационные агентства распространили видеоматериалы, на которых похожая на певицу женщина идет от подъезда дома к припаркованной машине.

«Это какая-то дезинформация и кто её распространяет — это очень интересный вопрос», — подчеркнула Мария Пухова.

Ранее Светлана Свириденко, адвокат социолога Полины Лурье, сообщила, что певица не съехала сегодня, но они потребуют, чтобы это произошло в течение одного дня.