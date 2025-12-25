Известная певица Лариса Долина покинула спорную квартиру. Видео опубликовало РИА Новости в Telegram-канале.

На кадрах, представленных каналом, исполнительница выходит из подъезда дома и вместе с сопровождающим идет под зонтиком к машине.

Напомним, что 16 декабря Верховный суд России принял решение об отмене постановлений нижестоящих инстанций, признал хозяйкой квартиры покупательницу — социолога Полину Лурье.

25 декабря Мосгорсуд в ходе заседания постановил выселить певицу из спорного жилья. Судья отметил, что постановление вступает в силу немедленно.